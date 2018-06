Der französische Radprofi Julian Alaphilippe hat am Donnerstag die erste schwere Bergetappe der Dauphiné-Rundfahrt in den französischen Alpen gewonnen. Der Flèche-Wallone-Gewinner und Teamkollege von Bob Jungels siegte nach 181 Kilometern in Lans-en-Vercors vor dem Iren Daniel Martin. Jungels fuhr als 15. mit acht Sekunden Rückstand ins Ziel.

Der polnische Ex-Weltmeister Michal Kwiatkowski, der auf den letzten 1.500 Metern des Schlussanstiegs Schwierigkeiten hatte, verlor sein Gelbes Trikot an seinen Sky-Teamkollgen Gianni Moscon aus Italien. Kwiatkowski liegt jetzt sechs Sekunden hinter Moscon und dem Briten Geraint Thomas, der ebenfalls in den Sky-Farben fährt. Jungels ist 6. auf 1:05 Minuten.

Der tragische Held des Tages war Moscons Landsmann Dario Cataldo, der als Ausreißer erst 300 Meter vor dem Ziel überholt wurde. Am Freitag geht es über 130,5 km von Grenoble nach Valmorel.