Der alte und neue Weltmeister im Einzelzeitfahren heißt Rohan Dennis. Bob Jungels konnte als 34. im Kampf um die Titelvergabe hingegen nicht mitmischen.

Von Mario Nothum mit Material von dpa

Überragend zeigte sich Titelverteidiger Rohan Dennis gestern auf der 54 Kilometer langen Strecke von Northhallerton nach Harrogate. Dabei war der Australier seit dem 18. Juli kein Rennen mehr gefahren, nachdem er bei der Tour de France im Streit mit seinem Bahrain-Merida-Team während der Etappe einfach vom Rad gestiegen war. Seitdem haben die Anwälte in dem Fall das Sagen, über eine Auflösung des bis 2020 laufenden Vertrages konnten sich die beiden Seiten bislang nicht einigen. In Yorkshire durfte Dennis auch nicht mit einer Rennmaschine seines Teams starten.

Im Gegensatz zum Kampf gegen die Uhr der Espoirs tags zuvor, wo die Fahrer, unter ihnen der Luxemburger Kevin Geniets (16.), teils durch riesige Pfützen in ihrem Elan gebremst wurden, ging der Wettkampf der Elite unter regulären Bedingungen über die Bühne.

uf den abwechslungsreichen 54 Kilometern zwischen Northhallerton und Harrogate schien für Bob Jungels bereits bei der ersten Zwischenzeit (km 16,5) eine Platzierung in den Top 20 außer Reichweite. Bis zur zweiten Richtzeit, mit den Anstiegen nach 25 und 37 Kilometern, büßte der 27-Jährige weitere Zeit auf die Spitzenfahrer ein und landete am Ende in der zweiten Hälfte des Klassements.

Vor Jahresfrist in Innsbruck (AUT) war für Bob Jungels in der Endabrechnung Rang 23, 4:47 Minuten hinter Dennis, herausgesprungen. Der Landesmeister konnte sich immerhin über den zweiten Platz seines Teamkollegen bei Deceuninck-Quickstep Remco Evenepoel freuen. Der erstaunliche 19-jährige Belgier, der im vergangenen Jahr noch in der Altersklasse der Junioren startete und dort beide Titel abräumte, war am Ende lediglich 1:09 langsamer als Rohan Dennis. Das Podium vervollständigte der vier Jahre ältere Bahnweltmeister Filippo Ganna aus Italien.

Heute wird der erste Weltmeister im Straßenrennen, in der Altersklasse der U18, ermittelt. Das Team Lëtzebuerg der Junioren ist dabei mit drei Vertretern am Start. Loïc Bettendorff, Joé Michotte und Mats Wenzel haben sich für den Saisonhöhepunkt über 148,1 hügelige Kilometer einiges vorgenommen.

Einzelzeitfahren von Northhallerton nach Harrogate (54 km):

1. Rohan Dennis (Australien) in 1:05:05 Stunden

2. Remco Evenepoel (Belgien) auf 1:09 Minuten

3. Filippo Ganna (Italien) 1:55

4. Patrick Bevin (Neuseeland) 1:58

5. Alex Dowsett (Großbritannien) 2:02

6. Lawson Craddock (USA) 2:08

7. Tanel Kangert (Estland) gleiche Zeit

8. Nelson Oliveira (Portugal) 2:10

9. Tony Martin (Deutschland) 2:27

10. Stefan Küng (Schweiz) 2:47 …

34. Bob Jungels (Luxemburg) 5:37