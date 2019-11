Mit der Jeunesse Esch, Rosport, Strassen, Niederkorn, Déifferdeng 03, Mondorf, RFCU Lëtzbuerg, Fola, und Düdelingen stehen neun Mannschaften aus der BGL Ligue in der Runde der letzten 16. Hinzu kommen Swift Hesperingen, US Esch, Monnerich, Canach und Wiltz aus der Ehrenpromotion sowie die beiden Außenseiter Bettemburg und Kehlen.

Die Auslosung ergab, dass sich nur zwei Mannschaften aus der ersten Liga gegenüberstehen werden. Es kommt dabei zur Wiederholung des Finales von 2017, bei dem F91 auf die US Mondorf traf. Keine große Reise müssen die Strassener auf sich nehmen, die gegen den RFCUL antreten.

Die Underdogs haben jeweils Teams aus der höchsten Division erwischt. Kehlen, das den Ehrenpromotionär Mamer ausgeschaltet hat, muss nun gegen Progrès Niederkorn ran. In der zweiten Partie der Extreme stehen sich Bettemburg und die Rosporter von Trainer Marc Thomé gegenüber.

Für Fola geht die Reise am 8. Dezember nach Monnerich, Jeunesse muss etwas weiter reisen: Die Escher werden in Wiltz erwartet. US Esch genießt Heimreiht gegen Déifferdeng 03: Dieses Duell dürfte für die ehemaligen Differdinger Pepe Ribeiro und André Rodrigues sehr speziell werden.