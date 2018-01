Der COSL hat am Mittwoch die Teilnahme von Mathieu Osch an den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang bestätigt.

Der alpine Skifahrer hatte die Qualifikationsnormen bereits im vergangenen Oktober erfüllt. Am Mittwoch teilte das Nationale Olympische Komitee dann endlich seine Entscheidung mit.

Der 18-jährige Osch wird in Südkorea den Slalom und Riesenslalom bestreiten. Seit Stefano Speck, der sich 2006 qualifiziert hatte, aber wegen einer Verletzung nicht teilnehmen konnte, hatte sich kein luxemburgischer Skifahrer mehr für Olympia qualifizieren können.

Die Olympischen Winterspiele finden vom 9. bis 25. Februar in Pyeongchang (Südkorea) statt.