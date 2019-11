Von Fernand Schott

Tina Welters Karriere begann als Flügelspielerin in Käerjeng beim Roude Léiw, ehe sie zum TV Nellingen in die 2. Bundesliga wechselte. Anschließend spielte sie für die Trierer Miezen und danach für den VfL Waiblingen, ebenfalls 2. Bundesliga, und machte dort positiv auf sich aufmerksam. Und so war es nur logisch, dass sie für diese Saison ein Angebot vom Erstligisten Göppingen erhielt. Der Traum von der 1. Bundesliga ging somit für Welter in Erfüllung. Nun heißt es, sich in einer der stärksten europäischen Frauenligen durchzusetzen. Momentan muss die 26-Jährige aber eine Verletzung auskurieren. Aus diesem Grund stand sie Luxemburg im Testländerspiel gegen den Bundesligisten Kurpfalz Bären nicht zur Verfügung.



Tageblatt: Leider konnten Sie im letzten Meisterschaftsspiel Ihrer Mannschaft nicht helfen, weil Sie sich im Training verletzt haben. Wie schlimm ist es und wie lange werden Sie ausfallen?



Tina Welter: Ich habe mir im Training einen Bänderanriss am Sprunggelenk zugezogen, will aber unbedingt nach der Weltmeisterschaftspause am 27. Dezember gegen Bayer Leverkusen wieder auflaufen können. Deshalb wollte ich auch kein Risiko eingehen und habe auf die Partie der Nationalmannschaft verzichtet. Wichtig ist, dass ich alles daransetzen muss, um Ende Dezember wieder fit zu sein.



Ist ein Sieg gegen Bayer Leverkusen beim Start im Dezember möglich?



Ja. Natürlich es ist schon fast ein Pflichtsieg, den wir vor eigenem Publikum durchziehen müssen. Bisher stehen wir nicht so brillant in der Tabelle (elfter Rang), was aber seine Gründe hat. Wir haben bis hierhin fast ausschließlich gegen sehr schwere Gegner antreten müssen. Außerdem hatten wir auch sehr viel Verletzungspech. Eine ganze Reihe von verschiedenen Verletzungen, von denen fast alle unsere Rückraumspielerinnen betroffen waren, hat uns natürlich geschwächt. Wir hoffen, dass wir zum Wiederbeginn wieder auf alle Spielerinnen zurückgreifen und dann auch angreifen können.



Wie verlief Ihre Integration bei den Frauen von Frisch Auf Göppingen?



Super. Klar, es ist schon etwas anderes als in der zweiten Bundesliga – viel mehr und intensivere Trainingseinheiten zum Beispiel. Am Anfang ist es hart, aber man gewöhnt sich dran. Meine Mitspielerinnen haben mich super empfangen. Ich bin gut integriert und es macht Spaß im Training. Auch mit meinen Einsatzzeiten kann ich ganz zufrieden sein. Sie sind sogar besser als erwartet, dies aber auch, weil der Kader in letzter Zeit etwas dezimiert war. Und obwohl in letzter Zeit einige Spiele verloren gingen, ist die Stimmung in der Mannschaft sehr gut. Das ist ebenfalls nicht unwichtig.



In der Partie gegen Dortmund hatte man den Eindruck, dass die Außenspielerinnen ein bisschen vernachlässigt wurden.



Nun ja, Dortmund gehört zu den absoluten Titelfavoriten. Sie haben eine Auswechselbank, von der die meisten Mannschaften nur träumen können. Und gegen diese absolute Topmannschaft taten wir uns mit unserem aktuellen Minikader natürlich sehr schwer. Aber es ist richtig, das liegt ein bisschen an der Spielweise der Göppinger, die sie seit Jahren praktizieren. Die Stärke der Göppinger waren seit jeher die schnellen Gegenstöße, die sie dank einer starken Abwehr laufen können. Da aber im Moment, bedingt durch die vielen Ausfälle, die Abwehr nicht so steht wie gewohnt, fehlen einfach die schnellen Konter. Und weil wir einige Neulinge im Team haben, hapert es auch noch am Zusammenspiel, aber wir arbeiten dran.

Es ist aber ein generelles Problem, dass in der 1. Bundesliga fast alles durch die Mitte gespielt wird. Im Rückraum werden ausschließlich Topspielerinnen eingesetzt, die mit individuellen Aktionen zum Torerfolg kommen. Und so musst du dich als Außen auf die Gegenstöße spezialisieren und die wenigen verwertbaren Bälle, die du auf außen bekommst, sicher verwandeln.



Insgesamt sind Sie zufrieden?



Ja, natürlich. Ich konnte mir den Traum von der 1. Bundesliga erfüllen und es läuft auch so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Natürlich spiele ich nicht in einem der Topteams der Bundesliga, wo ich vielleicht dann auch weniger Einsatzzeit bekommen hätte. So kann ich mich glücklich schätzen, als Neuling gleich das Vertrauen des Trainers bekommen zu haben. Es ist jetzt an mir, dieses Vertrauen zu nutzen und mein Bestes zu geben. Und wer weiß, wo mein Weg dann noch hinführt.



Ist der Klassenerhalt das Ziel der Göppinger?



Nach dem jetzigen Stand der Dinge schon. Aber unsere Ambitionen liegen höher. Wir haben die „großen“ Mannschaften jetzt hinter uns. Da hatten wir schon mit einigen Überraschungen geliebäugelt. Doch nun spielen wir gegen die Teams, die in unserem Bereich liegen und wo auch Siege herausspringen müssen. Im DHB-Pokal wollen wir unbedingt ins Final Four einziehen. Das Los hat uns mit der Neckarsulmer Sport-Union einen Gegner beschert, den wir durchaus schlagen können. Ein Sieg wäre schon ein echter Traum, denn das „Final Four“ wird in der Porsche-Arena in Stuttgart ausgetragen.



Einige Worte noch zur Nationalmannschaft. Wie wichtig sind diese Testspiele?



Große Ziele stehen im Moment nicht an. Es scheint aber so zu sein, dass der nationale Handballverband uns bei einigen Turnieren einschreiben will. Diese Testspiele bleiben äußerst wichtig. Die Nationalmannschaft trainiert einmal wöchentlich zusammen, was einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung bedeutet. Nur so kann die Mannschaft zusammenwachsen. Wir verfügen über eine ganze Reihe von sehr jungen Talenten, die an die Mannschaft herangeführt werden müssen.

Und um später auf schwierige internationale Aufgaben vorbereitet zu sein, brauchen wir auch so schwierige Testspiele. Deshalb ist es wichtig, unseren Spielerinnen die Gelegenheit zu geben, gegen eine solch starke Bundesliga-Mannschaft zu spielen und zu lernen.



Letzte Frage: Wie sehen Sie Ihre Nominierung von der Luxemburger Sportpresse zur Wahl der Sportlerin des Jahres?



Zunächst einmal war ich völlig überrascht. Für mich ist es natürlich eine Ehre, bei dieser Wahl dabei zu sein. Ich bin wahrscheinlich die erste Handballerin, der diese Ehre zuteil wird. Das macht mich schon ein bisschen stolz. Auch wenn ich weiß, dass die Chancen minimal sind, so freue ich mich über die Nominierung und auf die Gala mit den besten Sportlern und Sportlerinnen Luxemburgs.