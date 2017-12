Dylan Pereira fuhr 2017 seine zweite Saison im internationalen Porsche Supercup. Die Rennen also, die im Rahmenprogramm der Formel-1-Grand-Prix stattfinden, im TV live ausgestrahlt werden und somit automatisch dem breiten Publikum zugänglich sind. Ein Exklusiv-Interview mit dem luxemburgischen Porsche-Supercup-Piloten.

Von unseren Korrespondenten Norbert Nickels und Marie-Jo Nickels

Bei seiner motorsportlichen Aktivität wird Dylan Pereira von seiner ganzen Familie moralisch und finanziell stark unterstützt und all dies hat in den vergangenen Monaten seine ersten Früchte in Form von konkreten Podiumsergebnissen gebracht. Bereits im Alter von vier Jahren saß er zum ersten Mal im Kart, mit zehn bestritt er seine ersten Kart-Rennen und 2014 stieg er dann ...