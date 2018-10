Mandy Minella bleibt der dritte Titel auf der WTA-Tour im Doppel verwehrt. An der Seite der Weißrussin Vera Lapko musste sich die Luxemburgerin gegen das belgische Duo Greet Minnen/Alison Van Uytvanck 6:7 (3) und 2:6 geschlagen geben.

“Es war das erste Mal, dass wir überhaupt zusammen auf dem Circuit gespielt haben. Ich glaube, dass wir das gar nicht so schlecht gemacht haben”, sagte Minella nach dem Spiel. Und was der FLT-Spielerin besonders wichtig war: Zum ersten Mal in ihrer Karriere konnte sie eine Siegerehrung in Luxemburgisch durchführen. “Ass et net immens, datt ech déi éischte Kéier hei op Lëtzebuergesch schwätze kann? Ech soe Merci fir är Ënnerstëtzung.”

Insgesamt ist Minella sehr zufrieden mit ihrem Verlauf in der Doppelkonkurrenz. ” Ich finde, dass ich auf einem guten Niveau gespielt habe. Obwohl ich mich in letzter Zeit nicht so sehr auf diese Disziplin konzentriert habe, hilft es einem, im Rhythmus zu bleiben. Es ist aber schade, dass ich diesen Titel jetzt nicht zum meinem Palmarès dazuzählen kann”, sagte die 32-Jährige.