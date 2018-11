Am Samstag kommt es im Finale bei den Kyotec Open (25.000 Dollar) in Petingen zu einem luxemburgisch-belgischen Duell. Das dürfte vor allem die Turnierverantwortlichen freuen, denn neben der FLT-Spielerin Mandy Minella hat es nämlich die in Petingen lizenzierte Hélène Scholsen ins Endspiel geschafft.

Mandy Minella war nach ihrem 6:2, 6:1-Sieg gegen Nina Stojanovic (WTA 257, Serbien) sehr zufrieden mit ihrem Spiel. „Ich habe ein sehr gutes Tennis gespielt. Es war aber nicht so einfach, wie das Resultat es vielleicht vermuten lässt. Ich musste auch etliche Breakbälle gegen mich abwehren. Aber ich verlor zu keinem Zeitpunkt des Spiels den Fokus. Das war für mich auch einer der Schlüssel zum Erfolg. Des Weiteren wollte ich sie viel zum Laufen bringen, sodass sie nie zu ihrem gewohnten Spiel finden könnte“, erklärte Minella ihre Taktik.

Fünftes Finale der Saison

Der Schützling von Trainer und Ehemann Tim Sommer bestreitet am Samstag um 16.00 Uhr bereits das fünfte Endspiel der Saison. Bei den Turnieren in Santa Margherita di Pula, Essen und Stuttgart (alle 25.000 Dollar) ging Minella jeweils als Gewinnerin vom Platz. Beim WTA-Turnier in Gstaad (250.000 Dollar) musste sich die junge Mutter Alizé Cornet in zwei knappen Sätzen geschlagen geben. „Ich habe wahrscheinlich in meiner ganzen Karriere noch nie so gut gespielt wie diese Saison. Des Weiteren konnte ich in einem Jahr noch nie so viele Titel feiern“, freut sich die Luxemburgerin.

Am Samstag könnte ein weiterer Titel dazukommen. Nur noch die „Lokalmatadorin“ Hélène Scholsen könnte sie daran hindern. Obwohl beide auf der Tour noch nie gegeneinander angetreten sind, kennen sie sich aus dem Effeff. „Wir trainieren oft zusammen. Entweder spielen wir im CNT in Esch/Alzette oder im Tennis Club Garisart in Arlon miteinander. Auch diese Woche haben wir uns hier zusammen aufgewärmt. Das werden wir auch am Samstag tun. Ich weiß also, wie ich gegen sie spielen muss. Ich hoffe, dass ich eine ähnliche Leistung wie gegen Stojanovic abrufen kann“, so Minella.