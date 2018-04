Mandy Minella (WTA 297) konnte sich im Finale des ITF-Turniers in Santa Margherita Di Pula (25.000 Dollar, Italien) gegen Deborah Chiesa (WTA 177, Italien) durchsetzen. Die Luxemburgerin behielt am Ende in zwei Sätzen mit 6:3 und 7:6 (7) die Oberhand.

Damit konnte die FLT-Spielerin ihren ersten Titel nach ihrer Babypause feiern. Für die Spielerin von Tennis Spora war es der insgesamt zwölfte Titelgewinn auf der ITF-Tour.