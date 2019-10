Kugelstoßer Bob Bertemes erwischte bei der Leichtathletik-WM keinen guten Tag in Doha und scheiterte in der Qualifikation. Am Ende belegte der 26-Jährige den 26. Platz unter 34 Teilnehmern. Sein erster Versuch war ungültig. Sein zweiter Versuch landete bei 19,40 m und der dritte und letzte bei 19,89 m. Damit blieb der Elitesportler deutlich unter der direkten Qualifikationsweite von 20,90 m.

Das Finale wäre für ihn aufgrund der starken Resultate in diesem Jahr durchaus im Bereich des Möglichen gewesen, schliesslich reiste der Luxemburger mit seiner Saisonbestweite von 22,22 m mit der achtbesten Weltjahresbestleistung nach Doha.