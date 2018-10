Doppelte Freude gab es am Mittwoch bei den Kyotec Open (25.000 Dollar) in Petingen zu vermelden: Mit Eléonora Molinaro und Mandy Minella schafften gleich zwei Luxemburgerinnen den Sprung ins Viertelfinale.

Mandy Minella (WTA 111), die bei diesem Hallen-Turnier an Nummer eins gesetzt ist, konnte sich nach einer kämpferischen Leistung gegen Katarzyna Piter (303) mit 3:6, 6:3 und 6:4 behaupten. Die Spora-Spielerin benötigte insgesamt 2:30 Stunden, um den Einzug unter die letzten acht perfekt zu machen. „Es war sicherlich nicht mein bestes Tennis. Zeitweise war es katastrophal. Doch ich legte eine positive Einstellung an den Tag. Ich wollte mich unbedingt zurück ins Match kämpfen. Das ist mir auch im Verlauf des Spiels besser gelungen“, sagte die Gewinnerin. Am Donnerstag geht es nun nicht vor 17.30 Uhr gegen Isabella Shinikova (Bulgarien, 274).

Eléonora Molinaro (WTA 390) hatte mit ihrer Gegnerin Tayisiya Morderger (526) weniger Probleme. Die Luxemburger diktierte das Spielgeschehen nach Belieben und gewann am Ende mit 6:2 und 6:2 gegen die deutsche Qualifikantin. Jetzt trifft die FLT-Spielerin am Donnerstag um 16.00 Uhr auf Ekaterina Yashina (Russland, WTA 403).