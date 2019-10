Erfolgreicher Saisonabschluss für Bob Bertemes: Der Kugelstoßer sicherte sich am Dienstag bei den “Military World Games” im chinesischen Wuhan die Bronzemedaille.

Ein gültiger Versuch auf 20,66 Meter reichten Bob Bertemes am Ende zum Sprung aufs Podium. Der FLA-Athlet musste sich im 14-köpfigen Teilnehmerfeld nur dem Brasilianer Darlan Romani (22,36 m) und dem Polen Konrad Bukowiecki (21,84 m) geschlagen geben. Romani ist international bei Weitem kein unbeschriebenes Blatt, so belegte er bei der Weltmeisterschaft in Doha vor knapp drei Wochen etwa Position vier.

Für Luxemburg ist die Medaille von Bertemes unterdessen die erste bei den diesjährigen Militärweltspielen, bei denen das Großherzogtum mit 16 Sportlern am Start ist. Zuvor waren bereits Schwimmer Julien Henx – Rang fünf über 50 Meter Schmetterling – und Springreiter Marcel Ewen – Rang vier im Einzelwettbewerb – knapp an Edelmetall vorbeigeschrammt.