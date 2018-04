Lou Brandenburger

Verantwortlich zeichnet der Cercle équestre luxembourgeois, der erstmals in Luxemburg internationale Turniere in Leudelingen veranstaltet.

Elf Nationen sind an diesem Wochenende in Leudelingen präsent. 17 internationalen Prüfungen vom Ponyreiter bis hin zum St.-Georges-Inter I auf internationaler Ebene garantieren Reitsport auf hohem Niveau.

Vor allem die Luxemburger Reiter nutzen diese Chance, sich sowohl mit ihren jungen Pferden als auch mit ihren Championnatspferden auf diesem Terrain auf die Meisterschaft vorzubereiten.

Gestern konnten sich in der Pony-Team-Prüfung (Prüfung 05) Luca Michels aus Deutschland mit seinem achtjährigen Hengst Dein Freund mit 68,241% den ersten Sieg sichern. Auf dem ausgezeichneten dritten Platz fand sich Fabienne Clayes auf ihrem Euro-Pony Domino wieder mit 68,148%, dies bei 17 Startern. Bei den jungen Reitern (Prüfung 11) kam Brecht D’Hoore aus Belgien auf Platz 1 mit 70.175% der Punkte. In dieser Kategorie war bei acht Startern kein einheimischer Reiter zu verzeichnen. Bei den fünfjährigen Pferden musste Sascha Schulz leider den Sieg an Goertje Hesse aus Deutschland (80.800%) mit 80,400% auf Sacré Coeur abgeben, dies vor einer ausgezeichnet reitenden Kristine Moeller auf dem Oldenburger Wallach Freak Blue Phantom 2 von Florencio/Feinbrand. Mit von der Partie war ebenfalls Sophie Rossy auf ihrem Oldenburger Doylek von Damon/Rosenkavalier mit 77,800% auf dem vierten Platz (acht Starter).

Mit Fürstengruß, dem sechsjährigen Oldenburger von Fürst Heinrich, fiel dann in der letzten Prüfung gestern der Startschuss für einen ersten Luxemburger Sieg, dies mit Sascha Schulz mit 76.000% bei vier teilnehmenden Pferden.

Das Programm



Freitag: 8.30 Uhr: Versis – Junioren-Teamwettbewerb; 10.30: Prix Borsi – Finale fünfjährige Pferde; 12.00: Prix Kieffer-Thill – Young Riders Einzelwettbewerb; 14.00: Prix Famille Arendt – Finale sechsjährige Pferde; 15.00: Prix Ticos – Pony-Einzelwettbewerb; 18.00: Prix Cruciani – St. Georges (Qualifikation für Intermédiaire I)

Samstag: 9.00: Prix Bijouterie Schroeder – St. Georges (Qualifikation für Intermédiaire-I-Kür); 11.30: Prix Ticos – Pony-Kürwettbewerb; 14.30: Prix Kieffer-Thill – Young-Riders-Kürwettbewerb; 16.30: Prix Rotfuß, Aral-Vertrieb – Junioren-Einzelwettbewerb

Sonntag: 9.00: Prix Windsor – Junioren-Kürwettbewerb; 11.30: Prix Nicolas et Felix Frank – Intermédiaire I; 14.00: Prix La Luxembourgeoise et Commune de Leudelange – Intermédiaire-I-Kür