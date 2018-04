Die Sensation lag am vergangenen Samstag in der Luft. Nach dem überraschenden Sieg gegen den HBD im Pokal-Halbfinale gelang Petingen gegen Berchem fast der ganz

große Wurf. Erst in der Verlängerung mussten sich die tapfer kämpfenden Petinger geschlagen geben. HBP-Präsident Jean-Claude Muller gestand im Tageblatt-Interview, dass

er über die starken Auftritte von Gyafras, Freres und Co. nicht verwundert war.

Tageblatt: Es hat wahrlich ...