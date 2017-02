Käerjeng bleibt an der Spitze

In der Partie zwischen Meister Red Boys und Berchem drehten die Hausherren erst nach dem Tee richtig auf und distanzierten die Gäste am Ende mit 33:23. Vor der Pause stand es noch 12:10.

Spannender ging es beim Spiel zwischen dem HBD und Esch zu: In Düdelingen gingen die Escher am Ende mit 28:26 als Sieger vom Platz. Schifflingen wartet währenddessen weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Die Partie in Diekirch endete mit einem 29:29-Unentschieden.

In der Tabelle liegt Käerjeng nun mit 35 Punkten auf Platz 1, dahinter lautern die Red Boys (33). Auf Rang 3 liegt der HB Esch (31) vor Berchem (30), Düdelingen (28). Abgeschlagen sind Petingen (21), Diekirch (16) und Schlusslicht Schifflingen (14.)