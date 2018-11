Tennisspielerin Mandy Minella (WTA 111) konnte sich im Finale bei den Kyotec Open (25.000 Dollar) in Petingen gegen die in Petingen lizenzierte Hélène Scholsen (WTA 426, Belgien) mit 6:2 und 6:1 nach 1:09 Stunden behaupten.

Für die Luxemburgerin war es bereits der vierte Titel der Saison. Bei den Turnieren in Santa Margherita di Pula, Essen und Stuttgart (alle 25.000 Dollar) ging Minella jeweils als Gewinnerin vom Platz. Beim WTA-Turnier in Gstaad (250.000 Dollar) musste sich die FLT-Spielerin Alizé Cornet in zwei knappen Sätzen geschlagen geben.

Scholsen hingegen stand zum ersten Mal im Finale eines Turniers dieser Preisklasse.

Für die Gewinnerin gab es 3.919 Dollar und 50 Wektranglistenpunkte, die Verliererin bekam 2.091 Dollar und 30 Weltranglistepunkte gutgeschrieben.