Luxemburgs Sportler des Jahres 2018 Bob Jungels nimmt am 29. September an der Weltmeisterschaft in Yorkshire teil. Tom Wirtgen ist als Reservist vorgesehen.

Bei der Slowakei-Rundfahrt vom 18. bis zum 21. September wollen sich die beiden Radsportler nun den letzten Schliff holen. Jungels war bereits im vergangen Jahr dort im Einsatz. Der Profi von Deceuninck Quick-Step hatte den 1,6 Kilometer langen Prolog in Poprad gewonnen. Neben Jungels geht auch Luc Wirtgen mit seinem Team Wallonie-Bruxelles an den Start des Etappenrennens.

Jempy Drucker, Ben Gastauer und Alex Kirsch sind ebenfalls für die WM in England nominiert. Jungels wird als einziger Luxemburger am Zeitfahren teilnehmen.