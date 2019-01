2. Katinka Hosszu (UNG)

Geb.: 3.5.1989 in Pécs (UNG)

Maße: 1,70 m, 55 kg

Größte Erfolge: Olympiasiegerin 2016 über 200 m und 400 m Lagen und 100 m Rücken, 24 WM-Titel und 30 EM-Titel, 20 Weltrekorde

Katinka Hosszu ist die Ausnahmeschwimmerin der aktuellen Generation. In ihrer Heimat hält sie zwei Drittel aller Landesrekorde. Auf der Kurz- und Langbahn schwamm die Ungarin 20 Weltrekorde in Rücken und Lagen – sechs davon haben immer noch Bestand. Von 2004 bis 2016 vertrat sie ihr Land viermal bei den Olympischen Spielen, aber erst in Rio stand sie viermal auf dem Podium, dreimal als Goldgewinnerin. Bei Welt- und Europameisterschaften führt(e) ebenfalls kaum ein Weg an der fast 30-Jährigen vorbei, mit 40 WM- und 43 EM-Medaillen. Ihren ersten von 24 Titeln gewann sie 2009 in Rom. Ihren Spitznamen „Iron Lady“ verdiente sich Hosszu aber wegen ihrer Ausdauer. Die zierliche 29-Jährige pflegt gelegentlich alle Disziplinen zu schwimmen. So wie 2013 beim Euro Meet: Bei 30 Einsätzen legte sie 5.200 Meter zurück. Am Ende standen 16 A-Finalen zu Buche, elf davon konnte sie gewinnen und schwamm dabei drei Meet-Rekorde. 4.200 Euro brachte ihr dieser Aufwand ein. Katinka Hosszu ist auch die einzige Preisgeld-Millionärin der Schwimmwelt.