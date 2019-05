Die Jeunesse Esch wartet gespannt auf den Ausgang des Pokalfinals – dort entscheidet sich nämlich, in welcher Europa-League-Runde der Rekordmeister in diesem Sommer antreten wird. Bis es so weit ist, müssen personaltechnisch noch viele Fragen geklärt werden, angefangen beim Trainerposten. In einer Woche soll auf der „Grenz“ Klarheit herrschen. Die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Clayton de Sousa ist auf gutem Weg, immer wieder wird auch Stürmer Idir Mokrani mit den Schwarz-Weißen in Verbindung gebracht.

Die Personalie Sébastien Grandjean ist definitiv vom Tisch (das Tageblatt berichtete am Dienstag). Die Entscheidung, wer Nachfolger auf der Trainerbank der Jeunesse wird, fällt höchstwahrscheinlich am kommenden Mittwoch in der Vorstandssitzung. Präsident Jean Cazzaro bestätigte gestern, dass drei verschiedene Kandidaten infrage kommen. Nicht alle haben BGL-Ligue-Erfahrung. „Es ist gut möglich, dass es ein neues Gesicht wird.“ Dies würde auf Franzose Noël Tosi zutreffen. Andererseits soll man nicht abgeneigt sein, einen ehemaligen Escher Coach zurückzuholen: Lionel Zanini, früherer Assistent von Grandjean, könnte die zweite der drei Pisten sein.

„Chancen sind groß“

Will die Jeunesse ihren Ambitionen gerecht werden und „auch nächste Saison oben mitspielen“ (Cazzaro), dann müssen wohl oder übel einige Abgänge kompensiert werden. Um einen Stammplatz könnten ab nächster Saison Rechtsverteidiger Alessandro Fiorani und der aktuelle Düdelinger Clayton de Sousa kämpfen, wie Le Quotidien bereits berichtete. Der 31-Jährige Escher bestätigte die fortgeschrittenen Gespräche, betonte aber, ebenfalls Kontakte zu anderen Vereinen aus der BGL Ligue zu haben. Trotzdem sei „die Chance groß“, dass er sein Comeback auf der „Grenz“ feiern wird. Da auch Transfers von Omar Er Rafik und Momar N’Diaye bevorstehen könnten, haben die Schwarz-Weißen ihre Fühler bereits ausgestreckt und nach erfahrenen Angreifern gesucht.

Ein Kandidat ist Idir Mokrani, dessen Verein RM Hamm Benfica bekanntlich in die Ehrenpromotion abgestiegen ist. Gestern Abend traf sich der 28-jährige Algerier mit seinen Vereinsverantwortlichen. „Ich habe nichts unterschrieben. Ich werde chronologisch vorgehen und mich zuerst mit den Leuten aus Hamm treffen. Danach sehen wir weiter.“ Gleichzeitig bestätigte er, dass auch BGL-Ligue-Klubs an einer Verpflichtung interessiert sind, darunter eben die Jeunesse: „Wie gesagt, es ist noch nichts konkret.“