Rodange glückte der direkte Wiederaufstieg in die BGL Ligue und Mühlenbach behauptete sich in einem Vierkampf um den zweiten Aufstiegsplatz gegenüber Hesperingen und der US Esch. Die Blue Boys schrieben die schönste Seite ihrer Vereinsgeschichte, spielen sie kommende Saison doch erstmals in der obersten Liga.

Von unserem Korrespondenten Lex Bruch

Hesperingen war Tabellenführer nach der Hinrunde und der direkte Aufstieg eigentlich bereits beschlossene Sache. Doch es kam anders, denn der Swift hielt den Erwartungen nach der Winterpause nicht stand. Mit Rang drei in der Schlusswertung wurde zumindest das Minimalziel erreicht, doch hinter dem Aufstieg steht noch ein großes Fragezeichen.

Enttäuschende Rückrunde

Der Aufzug Richtung BGL Ligue wurde zwar bedient, doch ob jener sich nach dem Abstieg 2014 tatsächlich endlich in Bewegung setzen wird, entscheidet sich gegen Hostert. Die US Esch verpasste indes ihr Saisonziel, sprich die unmittelbare Rückkehr in die erste Liga.

Angesichts einer enttäuschenden Rückrunde verabschiedete sich Käerjeng unerwartet recht früh aus dem Aufstiegsrennen, das nichtsdestotrotz keineswegs an Spannung einbüßte.

Um eine weitere Ernüchterung reicher ist man im hohen Norden, nämlich in Wiltz. Auch hier zeichnete sich beizeiten ab, dass man den Ansprüchen in Sachen Aufstieg einfach nicht gerecht werden würde. Besonders die klägliche Auswärtsbilanz wurde den Nordisten zum Verhängnis. Die Wiltzer müssen somit weiterhin ungeduldig auf der Warteliste für höhere Aufgaben ausharren.

Sowohl nach der Hinrunde als auch in der Endwertung bewegte sich Mertert/Wasserbillig jenseits von Gut und Böse. Absoluter Höhepunkt war das Erreichen des Pokalhalbfinals.

Turbulent

Um den Klassenerhalt mussten nicht weniger als sieben Teams zittern. Zunächst stand Neuling Wormeldingen als erster Absteiger fest und nur kurz später gesellte sich Sandweiler als direkter Wegbegleiter in die 1. Division hinzu. Mamer rettete sich durch eine unverkennbare Leistungssteigerung in der Schlussphase der Saison.

Canach zog letztendlich dank der günstigeren Torbilanz gegenüber Erpeldingen den Kopf aus der Schlinge. Die Aufholjagd kam einen Tick zu spät und der FC72 kämpft im Relegationsspiel gegen Medernach ums Überleben in der zweithöchsten Liga. Junglinster kam im laufenden Kalenderjahr überhaupt nicht mehr auf Touren und sicherte den Klassenerhalt buchstäblich in letzter Minute auf Kosten von Bissen. Der FC Atert, der eine Spielzeit mit einigen Höhen, aber vornehmlich Tiefen durchlebte, trifft im „Barrage“ auf Weiler.

Von den insgesamt fünf getätigten Trainerwechseln wurde im Grunde keiner so recht von Erfolg gekrönt. Mit Abstand erfolgreichster Torschütze war Swift-Angreifer Frédéric Marques mit 30 Treffern.

Statistisches

Heimsiege: 74

Auswärtssiege: 70

Remis: 38

Meiste Siege: Rodange 19, Mühlenbach, Hesperingen 18, US Esch 16

Wenigste Siege: Wormeldingen 3, Sandweiler 4, Canach 5, Bissen 6

Meiste Niederlagen: Sandweiler 20, Wormeldingen 17, Mamer, Erpeldingen 14

Wenigste Niederlagen: Rodange, Mühlenbach 3, US Esch, Käerjeng 6

Meiste Remis: Canach 11, Käerjeng, Mertert/Wasserbillig 8

Wenigste Remis: Hesperingen 1, Sandweiler 2, Mamer 3, Rodange, US Esch 4

Tore: 602 (303 Hin- und 299 Rückrunde)

Torschnitt pro Spieltag: 23,15

Torschnitt pro Spiel: 3,31

Heimtore: 314

Auswärtstore: 288

Meiste Tore: Hesperingen 73, Rodange 58, Mühlenbach 55, US Esch, Käerjeng 47

Wenigste Tore: Wormeldingen 24, Junglinster 25, Sandweiler, Bissen 31

Meiste Gegentore: Sandweiler 72, Wormeldingen 65, Erpeldingen 63, Mamer 59

Wenigste Gegentore: Rodange 18, Mühlenbach 25, Hesperingen 27, US Esch 28

Meiste Heimtore: Rodange, Hesperingen 35, Wiltz 30, US Esch 26

Wenigste Heimtore: Junglinster 13, Wormeldingen, Bissen 14, Mamer 15

Meiste Heimgegentore: Mamer 34, Erpeldingen, Bissen 30, Sandweiler, Wormeldingen 29

Wenigste Heimgegentore: Hesperingen 9, Käerjeng 10, Mühlenbach 11, Wiltz 12

Meiste Auswärtstore: Hesperingen 38, Mühlenbach 31, Käerjeng, Mamer 26

Wenigste Auswärtstore: Wormeldingen 10, Junglinster 12, Sandweiler 13, Wiltz 15

Meiste Auswärtsgegentore: Sandweiler 43, Wormeldingen 36, Erpeldingen 33, Mamer 25

Wenigste Auswärtsgegentore: Rodange 5, Mühlenbach 14, US Esch 15, Junglinster 17

Beste Torschützen: Marques (Hesperingen) 30, Bop (Mühlenbach) 18, Cosic (Mühlenbach), Muric (Rodange), Dauphin, Babit (Hesperingen), Rodrigues (US Esch) 12, Sözen (UMW), Mmaee (Wiltz) 11, Diallo, Bourgeois (Käerjeng), De Sousa (Rodange) 10

Trainerwechsel: Dan Theis für Serge Wolf (Hesperingen), Filipe Vila Verde für Paul Hunnewald (Bissen), Philippe Dillmann für Johann Bourgadel (Junglinster), Raphael Duarte für Olivier Ciancanelli (Canach), João Almeida für Carlo Tutucci (Sandweiler)

Leader: Käerjeng (1.-4. ST), Rodange (5. ST), Mühlenbach (6.-7. ST), Rodange (8.-9. ST), Mühlenbach (10.-11. ST), Hesperingen (12.-13. ST), Rodange (14.-26. ST)