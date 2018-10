Rauch, ein Bergwerk und mittendrin ein BGL-Ligue-Trainer, der den Ton angibt: In einem Video, das am Dienstag auf Facebook erschien, stellt sich die US Rümelingen vor. Coach Sven Loscheider und sein Team präsentieren dabei nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Heimat – und erinnern damit auch gleichzeitig an Minen, Bergbau und harte Arbeit. “Stahl und Eisen in unserem Blut”, so der Titel des Videos.