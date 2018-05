Von Lex Bruch

Am Mittwoch ab 19.30 Uhr werden die beiden Pokalfinalisten ermittelt. Hierbei kommt es einerseits zum Kräftemessen zwischen Wiltz (EP) und Hostert (ND), während sich im anderen Duell mit dem RFCUL und Déifferdeng 03 zwei Erstligisten gegenüberstehen. Das Endspiel findet am 27. Mai statt.

Das Finale, ja sogar die Europa League, winkt und sowohl in Wiltz als auch in Hostert wird man sich bereits mit den UEFA-Auflagen vertraut gemacht haben. Zum zweiten Mal nach 2001/02 qualifizierte sich Wiltz fürs Halbfinale und möchte nach 16 Jahren erneut Pokalgeschichte schreiben. Die Truppe von Dan Huet ist fest entschlossen, den Gästen aus dem Gréngewald einen heißen Tanz um Weidinger „Pëtz“ zu bereiten, um wie kurz nach der Jahrhundertwende abermals ins Endspiel einzuziehen. Aufsteiger Hostert steht erstmals im Halbfinale und will die Chance nutzen, um am 27. Mai im Stade Josy Barthel einzulaufen. Die Elf von Henri Bossi blickt bereits jetzt auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück und verfügt mit Admir Desevic über den zielstrebigsten Torschützen im laufenden Wettbewerb.

Auf Augenhöhe

Der RFCUL trumpfte zuletzt recht erfolgreich auf, während Déifferdeng 03 ziemlich weit hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb. Die Hauptstädter scheiterten bereits im Vorjahr im Halbfinale und genießen erstmals Heimrecht. Die Schützlinge von Dan Theis werden in dieser Saison kein Pokalheimspiel haben, treten stattdessen zum fünften Mal auswärts an. D03 quälte sich gegen die Ehrenpromotionäre Erpeldingen und Grevenmacher regelrecht ins Halbfinale, indes das Team von Patrick Grettnich immerhin Jeunesse Esch und Union Titus Petingen ausschaltete. In der Meisterschaft hieß es in Differdingen 2:1, das Rückspiel endete 1:1.