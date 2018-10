Neue Hoffnung im Tauziehen um Ryan Johansson: Der 17-jährige Spieler des FC Bayern München steht im Aufgebot von U21-Nationaltrainer Manuel Cardoni und könnte demnach im Oktober zwei Spiele im Dress der Luxemburger Nachwuchs-Löwen absolvieren. Die U21 tritt bei der EM-Qualifikation am 12. Oktober in Montenegro an und bestreitet vier Tage später ihr Heimspiel gegen Bulgarien.

