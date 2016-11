Southampton will Jans für eine Million Pfund

Wird Laurent Jans der erste Luxemburger in der Premier League? Der englische Erstligist Southampton, der am Sonntag einen Scout ins Stade Josy Barthel gesendet hatte, wäre laut der Onlineausgabe des Mirror bereit, eine Million englische Pfund für den Rechtsverteidiger von Waasland-Beveren auf den Tisch zu legen.



Am Sonntag hatte Jans bekanntlich frühzeitig verletzt vom Platz gemusst. Wie Le Quotidien bereits berichtete, haben ebenfalls Aston Villa, Huddersfield und Anderlecht ihre Fühler nach dem ehemaligen FF Norden- und Fola-Spieler ausgestreckt. Werder Bremen hatte zwar Interesse bestätigt, jedoch eine Verpflichtung in der Winterpause dementiert.