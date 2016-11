D03 gewinnt Topspiel

Zwei Mannschaften bleiben auch nach 11 Spieltagen ohne Niederlage: F91 setzte sich in Überzahl mit 3:0 gegen Rümelingen durch, musste aber auf den zweiten Durchgang warten, um sich durchzusetzen. Turpel, Pokar und ein Eigentor von Thior lautete die Torfolge.

Auch die Serie von Déifferdeng 03 hält an: Durch Tore von Almeida und Er Rafik setzte sich die Carzaniga-Elf mit 2:0 gegen die Fola durch, und schob sich durch diesen Dreier an der Mannschaft vom Galgenberg vorbei auf Rang zwei vor. Für die Truppe von Jeff Strasser war es die erste Niederlage nach 25 Meisterschaftsspielen in Folge. Für D03 ist es der beste Saisonstart in der Vereinsgeschichte.

Dass zwei Trainerwechsel richtig gefruchtet haben, bewiesen die UT Petingen und Progrès Niederkorn. Ein wahres Schützenfest feierten Paolo Amodio und die Gelb-Schwarzen: Der Progrès traf in Canach nicht weniger als fünf Mal ins Schwarze. Die UT Petingen hat unter Manuel Correia den dritten Sieg in Folge gefeiert: Am Sonntag setzte sich der Aufsteiger mit 2:0 gegen Rosport durch.

Ein 1:1-Unentschieden gab es zwischen der Jeunesse und Rosport: Deidda hatte die Escher in Führung gebracht, Jager gelang der Ausgleich noch vor dem Tee. Der RFCU Lëtzebuerg feierte einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Käerjeng. Die Wende schaffte der RM Hamm Benfica, der seinen zweiten Saisonerfolg feierte: Nach dem 5:0 gegen Strassen an Spieltag 1 setzten sich die Spieler von Dan Santos am Sonntag mit 2:0 gegen Mondorf durch.