Lorentzweiler bezwingt Steinsel

Im Stade Henri Bausch in Steinsel sorgte Lima in der 86. für großen Jubel aufseiten der Gastgeber, doch die Freude war nicht von langer Dauer: Nur zwei Minuten später glich Pintar aus. In der Verlängerung dauerte es bis zur 110. Minute, ehe Alomerovic die Gäste ins Achtelfinale schoss.

18.00: Medernach (1) - Etzella (EP)

19.00: Koerich/S. (3) - Wiltz (EP)

19.00: CSG (EP) - Canach (ND)

19.30: Lintgen (1) - Monnerich (EP)

Käerjeng (ND) - RM Hamm B. (ND)

Kehlen (1) - Rümelingen (ND)

FF Norden 02 (EP) - RFCUL (ND)

F91 (ND) - UT Petingen (ND)

Mondorf (ND) - Rosport (ND)

Hostert (EP) - Progrès (ND)

Feulen (2) - Hesperingen (EP)

US Esch (EP) - Strassen (ND)

Sandweiler (EP) - Fola (ND)

14.30: Hosingen (2) - Rodange (EP)

19.00: D03 (ND) - Jeunesse (ND)