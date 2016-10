Serge Thill kommt auf den Korb für die Bayern zurück

Nach dem FC Bayern München hat sich zuletzt Zinedine Zidane bei Thill-Berater Didier Philippe gemeldet - auch bei den "Königlichen" von Real Madrid ist das 16-jährige Talent aus Luxemburg nicht unbemerkt geblieben. Am Freitag kam Vater Serge Thill noch einmal auf die Verhandlungen mit den Grenats, und den Korb für die Bayern zurück: "Es war nicht einfach, Bayern abzusagen. Aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Vincent hat sich in den vergangenen Monaten enorm bei Metz entwickelt und die Interessenten für ihn stehen weiter Schlange.“

Wann Thill den Schritt zu einem europäischen Topklub wagen wird, wollte Serge nicht bestätigen. „Metz kann viel Geld an ihm verdienen. So ist es nun einmal. Aktuell unterstützen sie ihn bestmöglich und er fühlt sich richtig wohl. Er wird in Metz groß, dann geht es weiter.“

In Zwischenzeit kann sich Vincent immer noch das Trikot mit der Nummer 10 ansehen, dass der amtierende deutsche Meister hat speziell für ihn anfertigen lassen: "Das hängt gerahmt in seinem Zimmer. Daneben ist das unterschriebene Trikot von Kevin Volland von Hoffenheim, das wir bekommen haben, als wir mit ihnen verhandelt haben," so Serge Thill abschließend.