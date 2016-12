Abreu mit Doppelpack gegen Progrès

Vor der Pause waren die knapp 600 Zuschauer in Niederkorn wahrlich nicht verwöhnt worden. Erst nach dem Tee - und im dichten Nebel - setzte Artur Abreu zum Doppelpack an. In der 49. traf er per Elfmeter um in der 60. nach einer geschickten Einzelaktion auf 2:0 für Aufsteiger Union Titus Petingen zu erhöhen.

Damit verabschiedet sich die Elf von Manuel Correia mit 18 Punkten in die Winterpause. Durch diesen Dreier zog die UTP an vier Teams vorbei: Mondorf, Strassen, RFCUL und der Jeunesse - und liegt nun auf Rang 5.

Für den Progrès bleibt alles beim Alten: Platz 4 mit 20 Punkten.