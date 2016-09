Runde 3: Pokalknaller D03 - Jeunesse

Nachdem am Sonntag die letzten 32 Teilnehmer in der Coupe de Luxembourg ermittelt worden sind, wurde bereits am Montag die Auslosung der kommenden Runde vollzogen. Am 30. Oktober kommt es zu vier Begegnungen zwischen BGL-Ligisten. Das Topspiel findet aber zweifelsohne in Differdingen statt, wo sich D03 an der Escher Jeunesse messen wird. Titelverteidiger F91 empfängt Aufsteiger Union Titus Petingen, Mondorf bekommt es mit Rosport zu tun und RM Hamm Benfica trifft auf die UN Käerjeng.

RM Hamm Benfica - UN Käerjeng, Kehlen - Rümelingen, US Esch - Strassen, Feulen - Hesperingen, Déifferdeng 03 - Jeunesse, Steinsel - Lorentzweiler, Norden 02 - RFCUL, Mondorf - Rosport, F91 - UT Petingen, Medernach - Etzella, Hostert - Niederkorn, Hosingen - Rodange, Koerich/Simmern - Wiltz, Monnerich - Lintgen, Sandweiler - Fola, Grevenmacher - Canach