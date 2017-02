Nationalteam testet gegen die Kap Verde

Das Programm der kommenden Wochen steht: Luc Holtz und sein Staff bereiten sich auf das WM-Quali-Heimspiel gegen Frankreich vor. Los geht es mit einem Testspiel am 8. März in Koerich (19.00 Uhr) gegen den belgischen Zweitligisten Union St. Gilloise.

Nach der Partie gegen die "Bleus" (25. März im Stade Josy Barthel, 20.45 Uhr) steht ein weiteres Duell gegen die Kap Verde an. Anstoß des internationalen Vergleichs ist am 28. März - also drei Tage nach der WM-Quali - um 20.00 Uhr in Hesperingen.

Die "Roten Löwen" haben 2017 nach Frankreich noch folgende Quali-Termine: Niederlande - Luxemburg (9. Juni), Luxemburg - Bulgarien (31. August), Frankreich - Luxemburg (3. September), Schweden - Luxemburg (7. Oktober), Luxemburg - Bulgarien (10. Oktober).

Die U21-Auswahl trifft am 28. März in ihrer Europameisterschafts-Qualifikation in Oberkorn auf Kasachstan. Davor bestreitet das Team von Manuel Cardoni ein internationales Testspiel gegen Malta (23. März um 18.30 Uhr in Kehlen).