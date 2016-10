Torloses Topspiel, Amodio glückt Einstand

Das Spitzenspiel am Sonntag endete in Differdingen mit einem 0:0-Unentschieden. Die Escher Fola nutzte die Gelegenheit allerdings nicht, und kam beim RM Hamm Benfica nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Geteilt wurden die Punkte auch auf der Escher "Grenz", dort war Rosport durch einen Lupfer von der Mittellinie aus in Führung gegangen.

Den einzigen Sieg des Wochenendes feierte dagegen der Progrès Niederkorn im ersten Spiel unter Paolo Amodio: Die Gelb-Schwarzen setzten sich in Strassen mit 3:1 durch. Remy Laurent gelang sein erstes Triple der Saison.

RM Hamm Benfica - Fola Esch 1:1, RFCUL - Rümelingen 1:1, Déifferdeng 03 - F91 Düdelingen 0:0, Strassen - Progrès Niederkorn 1:3, Jeunesse - Rosport 2:2, Canach - Mondorf 1:1