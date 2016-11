Thill: Bayern bleibt hartnäckig

"FCB weiter an Luxemburg-Juwel dran", titelte, und verwies auf einer Artikel der französischen Sportzeitung. Gleichzeitig wurde aber auch daran erinnert, dass Vater Serge Thill nach wie vor möchte, dass sich Vincent erst einmal in Metz entwickelt, um dann den Sprung zu einem der zahlreichen "Verehrern" zu wagen. Der Transfer solle laut den Wünschen Ancelottis noch in der Winterpause stattfinden.

Neben dem Bayern, der sein Angebot deutlich in die Höhe verbessert haben soll, nachdem ein möglicher 6-Millionen-Deal im Sommer geplatzt war, werden ebenfalls Real Madrid, Barcelona, Chelsea und Manchester City genannt.