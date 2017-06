Luc Holtz lehnt Profi-Angebot ab

„Ich will den Namen des Vereins nicht nennen, aber ich hatte ein Angebot vorliegen. Aus familiären Gründen habe ich jedoch abgelehnt“, so Holtz am Sonntag gegenüber dem Tageblatt. Dabei war es das Ziel des 47-Jährigen, irgendwann bei einem Profiklub zu unterschreiben.

Bei der letzten Vertragsverlängerung hatte FLF-Präsident Paul Philipp dem Nationaltrainer zugesichert, ihm bei einem Angebot eines Profivereins keine Steine in den Weg zu legen. Zu Verhandlungen zwischen deutschen Zweitligisten und dem Verband ist es jedoch nie gekommen.

Holtz entschied sich nach reiflicher Überlegung, das Angebot abzulehnen. „Wenn ich einen Profiklub übernehme, dann muss alles stimmen. Die Umstellung für meine Familie und die Distanz zu Luxemburg wäre zu groß gewesen.“

Derzeit sind in der 2. Bundesliga noch Erzgebirge Aue, Fortuna Düsseldorf, der VfL Bochum und Jahn Regensburg ohne Trainer für die nächste Saison. Holtz besitzt bei der FLF noch einen Vertrag bis 31.12.2019.