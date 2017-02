"Ronaldinho Jans" und Kopfball-Joachim

Laurent Jans und Waasland-Beveren setzten sich am Samstagabend durch einen Doppelpack von Olivier Myny mit 2:0 bei KAS Eupen durch. Der Luxemburger Verteidiger lieferte wie gewohnt eine solide Leistung ab, fiel im ersten Durchgang aber vielmehr durch einen Dribbel-Sololauf auf. Bei der Frage, ob er sich nun einen neuen Spitznamen, Laurent "Ronaldinho" Jans, verdient hätte, musste auch der Ex-Fola-Spieler schmunzeln.

In der zweiten belgischen Liga setzten sich Aurélien Joachim und Lierse mit 3:0 gegen Tubize durch. Zwei der drei Tore fielen innerhalb von zwei Minuten, darunter auch ein Treffer des Stürmers der "Roten Löwen".

Grund zum Feiern hatte nach dem Sieg gegen Olympique Marseille am Freitag nicht nur Metz-Profi Chris Philipps, sondern auch sein Teamkollege Vincent Thill, der am Samstag 17 Jahre alt wurde. Am Sonntag feierte zudem Nationalmannschaftskollege Lars Gerson seinen 27. Geburtstag.