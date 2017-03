Von Spiel zu Spiel denken

Bevor ich mich schon am Donnerstagnachmittag auf den Weg nach Düsseldorf machte, musste ich ja noch meine erste Projektarbeit über „Optimierungsmöglichkeiten der ökonomischen Eigenschaften der Fußball-Bundesliga“ fertigstellen. Diese habe ich natürlich frühzeitig begonnen und konnte so entspannt der Abgabe entgegen sehen...Nein ernsthaft, zwischen Klausurstress an meiner Uni und der Wintervorbereitung meiner Jugendmannschaft geriet die Projektarbeit etwas ins Abseits. Nur fürs Schönspielen gibt es ja bekanntlich auch keine Punkte. Aber ich habe es geschafft und den festen Plan, nächstes Mal wirklich früher anzufangen!

Am Arena Campus angekommen erwartete unsere Gruppe von Fußballverrückten am Freitag mit Ralf Bockstedte ein besonderer Dozent. Ein besonderer Dozent nicht, weil er im Rollstuhl sitzt, sondern wegen seiner außergewöhnlichen Art damit umzugehen. Den ganzen Tag brachte der Rechtsanwalt und Spielerberater uns das Modul „Sportrecht“ näher und machte dabei vor lockeren Sprüchen wie „Ich habe zwei linke Hände und alles nur Daumen“ keinen Halt. Genauso erhielten wir einen spannenden Überblick zum Fall Hakan Calhanoglou und erfuhren von einer unglaublichen Geschichte zum Transfer von Lewis Holtby nach Tottenham.

Nach dem Mittagessen zeigte uns Herr Bockstedte einen Kurzfilm zu der von ihm ins Leben gerufenen Initiative „Jeder hat ein Handicap“ Die Idee ist, dass Menschen mit körperlichen oder eben dem aus dem Golf bekanntensportlichen Handicap im Wettkampf gegeneinander antreten. Die Initiative wird von zahlreichen Prominenten unterstützt und eröffnete uns einen Blickwinkel über die Grenzen des Stadions hinaus.

Im zweiten Teil des Seminares widmeten wir uns intensiv Spielerverträgen und Transferverhandlungen. In einem Planspiel durften wir das Gelernte gleich am Verhandlungstisch umsetzen. Im Anschluss an den Präsenztag zog es mich noch in die Düsseldorfer Altstadt, wo die Niederlage meines Lieblingsteams und der intensive Tag dafür sorgten, dass ich doch frühzeitig von der längsten Theke der Welt den Weg ins Hotel fand.

Samstags war zunächst am frühen Morgen zum zweiten Malwissenschaftliches Arbeiten an der Tagesordnung. Der Blick ins Stadion sowie der exzellente Kaffee in der Loge sorgten zusätzlich für ein wie immer gelungenes Aufwärmprogramm. Unsere Dozentin zum Thema Social Media am selben Tag war mit Carsta Maria Müller, Teamlead Social Media bei ProSieben-Sat.1, eine echte Koryphäe.

Mit zahlreichen Beispielen und viel Begeisterung, brachte sie uns die Theorien und Strategien näher. Man kann sich nicht ansatzweise vorstellen, wie viele Möglichkeiten es für ein Unternehmen heutzutage gibt, die sozialen Netzwerke zu nutzen und gewinnbringend einzusetzen. Wenn Popstar Selena Gomez ihren Songtext auf einer Cola Flasche wiederfindet und das 5,5 Millionen online gefällt, ist alles über den Stellenwert der Branche gesagt, um nur eines der vielen Beispiele zu nennen. Insgesamt war der Samstag eine gelungene Erfahrung außerhalb des Platzes.

Zwei Präsenzphasen liegen nun hinter unserer Mannschaft und sicherlich war es ein Auftakt nach Maß. Gespannt blicke ich auf die Benotung der ersten Projektarbeit und natürlich auch auf die kommenden Dozenten. Klar ist das nächste Spiel wie man weiß immer das Schwerste, aber ich freue mich auf die neuen Erfahrungen rund um das runde Leder!

Bis bald

Euer Björn

