Keine Überraschungen

Mit Spannung war die Partie zwischen Düdelingen und der UT Petingen erwartet worden. Zwar gingen die Hausherren durch Pokar (Elfmeter) in Führung, doch der Aufsteiger wird seinem vergebenen Strafstoß, den Joubert gegen Abreu parierte, nachtrauern. In der zweiten Hälfte erhöhte Turpel - ein weiteres Mal vom Punkt - auf 2:0, Pokar flog mit Rot vom Platz. In der Nachspielzeit unterlief Skenderovic ein Eigentor.

Ein wahres Torfestival feierte Déifferdeng 03: Vandenbroeck brachte die Mannschaft aus der Cité du Fer auf die Siegerstraße, Almeida und ein Doppelpack von Neuzugang Hamzaoui kamen noch vor dem Dreh hinzu. Das Anschlusstor von Jager war demnach nur noch Resultatskosmetik.

Auf Platz 3 lauert nach wie vor die Escher Fola, die Rosport nach der frühen 3:0-Führung (Françoise, Sacras, Hadji) zwar hoffen, doch nie ernsthaft zurück ins Spiel kommen ließ. Karapetian verkürzte schließlich auf 1:3.

Nutznießer der UTP-Niederlage war der Progrès, der sich in Rümelingen mit 3:1 behauptete. Die Gelb-Schwarzen zogen dadurch an der Correia-Elf vorbei, und stehen wieder auf dem vierten Tabellenplatz.

Punktgleich mit Aufsteiger Petingen ist nun die Escher Jeunesse, die einen 0:1-Rückstand (Skrijelj, 24.) beim RFCU Lëtzebuerg zum 2:1-Auswärtssieg drehte. Stumpf und Neuzugang Kyereh ließen die Schwarz-Weißen jubeln.

Raus aus den Roten Zahlen ist mittlerweile auch Käerjeng: Die "jungen Wilden" von Dan Theis gewannen nach ihrem 1:1 gegen den F91 am zweiten Wochenende der Rückrunde mit 1:0 gegen Mondorf. Auch der RM Hamm Benfica gewann sein Heimspiel gegen Canach mit 2:0.

Rümelingen - Progrès 1:3, Déifferdeng 03 - Strassen 4:1, RFCUL - Jeunesse 1:2, RM Hamm Benfica - Canach 2:0, F91 - UT Petingen 3:0, Käerjeng - Mondorf 1:0, Fola - Rosport 3:1