F91 Düdelingen trifft auf APOEL Nikosia

Das ergab die Auslosung am Montagmittag im Uefa-Sitz in Nyon (Schweiz). Der zypriotische Meister setzt vor allem auf viele ausländische Profis und ist für den F91 Düdelingen ein sehr schwer zu schlagender Gegner.

Die Partien werden am 11./12. Juli und 18./19. Juli ausgetragen. Die genauen Termine werden in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Wenn an der Ansetzung nichts verändert wird, tritt Düdelingen im Hinspiel in Zypern an.

Am Montag um 13.00 Uhr findet die Auslosung der ersten Europa-League-Qualifikationsrunde statt. Mit dabei sind in diesem Jahr Déifferdeng 03, Fola Esch und Progrès Niederkorn.

Auch wenn die luxemburgischen Vereine die erste Runde nicht überstehen würden, lohnt sich die Teilnahme finanziell allemal. In der 1. Qualifikationsrunde kassiert jeder Teilnehmer 215.000 Euro. In der 2. Runde gibt es noch einmal 225.000 Euro.

Noch besser kommt Düdelingen in der Champions League davon. Für die gewonnene Meisterschaft gibt es 260.000 Euro von der UEFA, in der 2. Qualifikationsrunde 320.000 Euro. Macht insgesamt 580.000 Euro für den Liga-Krösus. Würde der F91 eine Runde überstehen, kämen noch einmal 420.000 Euro hinzu.