Ein Tauschgeschäft zwischen dem Racing und Niederkorn steht kurz bevor. Aleksandre Karapetian soll in die Hauptstadt wechseln und Florik Shala im Gegenzug in den Süden des Landes. Fola-Stürmer Samir Hadji steht vor einem Wechsel ins Profilager.

Der abwanderungswillige Niederkorner Stürmer Aleksandre Karapetian scheint einen neuen Hafen gefunden zu haben. Der armenische Nationalspieler, der in dieser Saison nie richtig zu seiner Form fand, steht vor einem Wechsel zum Racing. Da Karapetian aber noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, muss ein Deal her. Und dieser ist auch bereits gefunden: Florik Shala soll im Gegenzug nach Niederkorn wechseln. Ein Transfer, welcher der Politik des Progrès entspricht. Der Viertplatzierte der BGL Ligue will in Zukunft vermehrt auf luxemburgische Spieler setzen. Allerdings wird der Racing vermutlich nicht so einfach einen seiner talentierten Nachwuchsspieler ziehen lassen. Niederkorn muss deshalb vielleicht noch einen zweiten Spieler in die Waagschale werfen, um zu einer Einigung mit den Luxemburgern zu kommen.

Nachbar UT Petingen steht vor der Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers Robin Peeters, der in der laufenden Saison beim belgischen Drittligisten ASV Geel unter Vertrag steht. Der Fusionsverein wartet jedoch darauf, dass seine ehemaligen Klubs Saint-Trond und Louvain auf die Ausbildungsentschädigung verzichten. Petingen machte gestern die Verpflichtungen von Sechser Abdoul Aziz Kaboré (US Fleury Foot, vorher: FC Valenciennes), Offensivspieler Mathis Fonovitch (Rushall Olympic/ENG) und Flügelspieler Joel Kalonji-Kalonji (Mouscron/B) bekannt. UNA Strassen sicherte sich die Dienste des Hosterter Mittelfeldspielers Khalid Lahyani. Im Gegenzug wechselt Theo Sully in den „Gréngewald“.

Becca will Hadji nach Virton locken

Samir Hadji steht währenddessen vor einem Wechsel ins Profilager. Dem Fola-Stürmer liegen laut Tageblatt-Informationen vier Offerten aus dem Ausland vor. Wie fast in jeder Saison bemüht sich auch Flavio Becca um den diesjährigen Torschützenkönig. Der Mäzen will den 29-Jährigen nach Virton locken. Der Grenzverein steht kurz vor dem Aufstieg in die zweite belgische Liga, die Profi-Status besitzt.

Aber auch zwei Vereine aus der zweiten und dritten Bundesliga wollen sich die Dienste des Franko-Marokkaners sichern.

Hadji wäre nach Peter Chrappan, Roman Pierrard, Enis Saiti und Chris Clement der fünfte Abgang der Escher. Ryan Klapp steht ebenfalls vor einem Wechsel (Niederkorn oder Racing), während mit Tom Laterza erst in den nächsten Tagen verhandelt wird.

Der Fola-Vorstand tagt derzeit fast täglich, um die Zukunft des Vereins zu klären. Nach aktuellem Stand der Dinge gehen die Verantwortlichen der „Doyenne“ davon aus, dass alle Spieler dem Verein auch in der kommenden Saison zur Verfügung stehen werden. Trainer Jeff Strasser hat dem Klub schon länger seine Zusage gegeben. del