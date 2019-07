Für Progrès Niederkorn geht das diesjährige Europacup-Abenteuer in die nächste Runde. Nachdem die Gelb-Schwarzen in der Vorqualifikation der Europa League zunächst die Waliser aus Cardiff ausschalteten (1:0-Heimsieg, 1:2 Auswärtsniederlage), gelang ihnen vor kurzem das Kunststück, die favorisierte irische Mannschaft von Cork City in die Knie zu zwingen. (0:2-Auswärtssieg, 1:2-Heimniederlage)

Aus Glasgow berichtet Carlo Barbaglia

Als Belohnung wartet mit dem schottischen Rekordmeister Glasgow Rangers in der zweiten Qualifikationsrunde aber ein ganz anderer Brocken auf das Team von Neu-Trainer Roland Vrabec. Chancenlos ist man von vornherein jedoch nicht, zumal der Progrès vor zwei Jahren die Sensation schaffte und das hochfavorisierte Team der Glasgow Rangers aus dem Wettbewerb warf. Auf die 0:1-Niederlage am 29. Juni 2017 in Schottland folgte eine Woche später der nicht für möglich gehaltene 2:0-Heimsieg im Stade Josy Barthel. Diese völlig unerwartete Qualifikation für den “Underdog” aus Niederkorn sorgte europaweit für Aufsehen.

Ob Thill, Ferino, Karayer und Co. diesen Coup ein zweites Mal wiederholen können, darauf darf man heute Abend gespannt sein. Die Rangers sind diesmal mehr als gewarnt und brennen förmlich auf Revanche, um die Blamage von damals so schnell wie möglich vergessen zu lassen. Rangers-Chefcoach Steven Gerrard ließ bei der gestrigen Pressekonferenz keinen Zweifel aufkommen und forderte mit viel Nachdruck einen klaren Sieg von seiner Mannschaft. “Ich hoffe, dass meine Spieler mit der nötigen Aggressivität und dem erforderlichen Erfolgshunger das Spielfeld betreten werden.”

Rangers ist haushoher Favorit

Progrès-Trainer Roland Vrabec seinerseits ist sich bewusst, welch schwere Aufgabe am Abend auf seine Mannschaft wartet. “Es gibt eine Vorgeschichte zu diesem Spiel, das ist aber weder ein Vorteil noch ein Nachteil für uns. Die Rangers sind erneut der haushohe Favorit, der Erfolgsdruck liegt ganz eindeutig bei ihnen. Ein zweites Scheitern gegen Niederkorn können sie sich nicht mehr erlauben. Wir dagegen haben nichts zu verlieren, wir sind der klare Außenseiter, vor allem weil die Schotten diesmal gewarnt sind und sich unter Trainer Gerrard weiterentwickelt haben. Der neue Coach hat eine regelrechte Aufbruchstimmung bei den Rangers entfacht. Wir wollen aber nicht nur verteidigen, wir werden versuchen, mutig aufzutreten und Akzente nach vorne zu setzen. Meine Spieler dürfen sich aber keinesfalls von der Kulisse beeindrucken lassen.”

Was den Spielerkader der Gelb-Schwarzen betrifft, so sind insgesamt 24 Spieler mit nach Glasgow gereist. Mit dabei sind auch wieder Offensivspieler Emmanuel Françoise sowie Verteidiger Tom Laterza. Wer die 18 Spieler sind, die heute Abend auf dem Spielberichtsbogen stehen werden, das wird der Trainer nach dem Abschlusstraining entscheiden und kurz vor dem Spiel bekannt geben.