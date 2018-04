Real Madrid und Bayern München stehen mit einem Bein im Halbfinale der Champions League.

Superstar Cristiano Ronaldo hat mit einem Traumtor für Real Madrid die Tür zum Halbfinale der Fußball Champions League weit aufgestoßen. In der Neuauflage des Vorjahrs-Endspiels von Cardiff besiegte man am Dienstag Gastgeber Juventus Turin im Viertelfinal-Hinspiel dank zweier Treffer des Ausnahmefußballers Ronaldo mit 3:0 (1:0). Das Rückspiel am 11. April scheint damit nur noch eine Formsache.

Seinen ersten Treffer besorgte Ronaldo bereits nach drei Minuten, als er eine Eingabe von Isco mit dem rechten Außenrist unhaltbar verwandelte. In der zweiten Halbzeit erzielte der Weltfußballer mit einem Fallrückzieher nach 64. sein 119. Tor in der Champions League – mit Sicherheit eines seiner schönsten! Schließlich gab er zwei Minuten später auch noch den entscheidenden Pass auf Marcelo, der zum 3:0 verwandelte.

Bayern besiegen Sevilla

Der FC Bayern München hat ebenfalls beste Chancen auf sein elftes Halbfinale in der Champions League. Beim 2:1 (0:1) am Dienstagabend im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla profitierte der deutsche Fußball-Rekordmeister bei seinen beiden Treffern allerdings von der Mithilfe des mehrmaligen Europa-League-Siegers.

Beim Ausgleich fälschte Jesús Navas (37. Minute) eine Hereingabe von Franck Ribéry ins eigene Tor ab, bei Thiagos Flugkopfballtor berührte Sergio Escudero den Ball noch mit dem Fuß. Pablo Sarabia (32.) hatte die Andalusier vor rund 42 000 Zuschauern in Führung gebracht und so für den ersten Münchner Rückstand in einem Königsklassenspiel seit der Rückkehr von Trainer Jupp Heynckes gesorgt.

Beim Rückspiel am kommenden Mittwoch können die Bayern schon mit einem Unentschieden das Weiterkommen perfekt machen und somit das fünfte K.o.-Runden-Aus nacheinander gegen eine Mannschaft aus der Primera División vermeiden.

Stenogramm:

Juventus – Real Madrid 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Ronaldo (3.), 0:2 Ronaldo (64.), 0:3 Marcelo (72.); Zuschauer: 40.849; Gelb-Rote Karte: Dybala (Turin) wegen Foulspiels (66.)

Sevilla – Bayern München 1:2 (1:1)

Tore: 1:0 Sarabia (32.), 1:1 Navas (37., Eigentor), 1:2 Thiago (68.); Zuschauer: 40.635