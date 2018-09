Der Progrès Niederkorn hat am 6. Spieltag der BGL Ligue das Derby am Samstag gegen Déifferdeng 03 mit 2:0 gewonnen und nimmt vorübergehend Platz 3 in der Tabelle ein. Die Roten bleiben auf dem zweiten Rang. Marvin Martins und Mayron de Almeida erzielten die Tore für Niederkorn.

Die erste Hälfte gehörte komplett den Hausherren. Niederkorn hatte den meisten Ballbesitz und die grössten Chancen. Die 1:0-Führung fiel in der 10. Minute. Nach einem Pass von Yannick Bastos, zog Rechtsverteidiger Marvin Martins in den Strafraum ein und erzielte mit einem Flachschuss das erste Tor der Begegnung.

Niederkorn erarbeitete sich viele Chancen, scheiterte aber entweder am Differdinger Torwart Weber oder war nicht präzise genug im Abschluss oder beim letzten Pass. Der Erzrivale hatte eine gute Chance in der 42. Minute durch einen Schuss von Edvin Muratovic, der am Tor vorbeiflatterte.

Auch in den zweiten 45 Minuten sahen die 2.350 Zuschauer zunächst ein ähnliches Bild. Allerdings gelang es Differdingen die Partie ausgeglichener zu gestalten. Die Progrès-Angriffe wurden seltener. Bester Mann auf dem Platz war ausgerechnet der ehemalige D03- und jetzige Progrès-Flügelspieler Yannick Bastos, der zusammen mit Marvin Martins für viel Druck über die rechte Seite sorgte. Déifferdeng 03 kam jetzt auch wieder zu Chancen – auch wenn sie meistens sehr ungefährlich blieben.

Die Entscheidung zugunsten der Niederkorner fiel in der 75. Minuten. Luxemburgs frischgebackener Rekordnationalspieler Mario Mutsch erlief sich einen Ball im Mittelfeld und bedient Mayron de Almeida, der den Ball in den Winkel zum 2:0 zirkelte.

Für den Progrès war es der dritte Derby-Sieg in Folge, nachdem man jahrelang gegen den Erzrivalen erfolglos geblieben war.

Die restlichen sechs Begegnungen der BGL Ligue finden am Sonntag um 16.00 Uhr statt.

Im Überblick:

Samstag:

Progrès Niederkorn – FC Déifferdeng 03 2:0

Sonntag, 16.00 Uhr:

UT Petingen – Mondorf

RFCUL – Fola Esch

Rümelingen – RM Hamm Benfica

Etzella – Hostert

Jeunesse Esch – Rosport

Strassen – F91