Zweiter Trainerwechsel in der BGL Ligue: Nach Thomas Klasen (Fola) ist Paolo Amodio der zweite Coach, dessen Amt vorzeitig endete. Wie Progrès Niederkorn am Mittwochabend mitteilte, wurde der Vertrag in beidseitigem Einverständnis aufgelöst.

Am Montag hatten die Gelb-Schwarzen am siebten Spieltag auf dem Escher Galgenberg ihre dritte Saisonniederlage (bei drei Siegen und einem Remis) kassiert. Die Nachfolger sollen bereits in den Startlöchern stehen, ein Trainerduo wird am Donnerstag um 21.00 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert.

Mit Amodio geht auch Co-Trainer Emilio Lobo von Bord, Torwarttrainer Felipe Machado dagegen bleibt dem Klub erhalten.