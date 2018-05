Chris Philipps hat am Mittwochabend vor rund 55.000 Zuschauern im fast ausverkauften polnischen Nationalstadion PGE Narodowy Geschichte geschrieben. Mit seinem neuen Verein Legia Warschau besiegte der 23-Jährige Titelverteidiger Arka Gdynia im polnischen Pokalfinale und holte als erster luxemburgischer Auslandsprofi seit 25 Jahren wieder einen Titel. Das Tageblatt war beim großen Triumph dabei und hat einen Blick hinter die Kulissen des geliebten und gleichzeitig gehassten Traditionsvereins aus der Hauptstadt geworfen.

Als Guy Hellers (Standard Liège/B) im Frühjahr 1993 den belgischen Pokal mit Standard Liège gewann, war der heute 24-Jährige Chris Philipps nicht einmal geboren. Gestern Abend kurz nach 18.00 Uhr kam ihm eine für luxemburgische Verhältnisse seltene Ehre zu teil. Er durfte den nationalen Pokal einer Profi-Meisterschaft in die Höhe recken. Der ehemalige Metzer stand gestern in der Startformation beim 2:1-Sieg gegen Arka Gdynia und will in den kommenden Wochen mit seinem neuen Teamkollegen das Double holen.

“Man merkt einfach, dass die Warschauer ihren Verein lieben”

Erst seit fast genau drei Monaten ist die 1,7-Millionen-Einwohner-Stadt an der Weichsel die Heimat des luxemburgischen Mittelfeldspielers. Nach zehn Jahren in Metz entschied sich Philipps am 2. Februar für einen Tapetenwechsel und bereut es bis heute ...