Die Luxemburger Nationalmannschaft bestreitet Mitte Oktober ihren zweiten Doppeltermin in der laufenden Nations League. Nach Siegen gegen Moldawien und in San Marino kommt es nun zu den Vergleichen gegen Weißrussland (am 12. Oktober in Minsk), drei Tage später findet das Heimspiel gegen San Marino statt.

Nationaltrainer Luc Holtz gab am Mittwochmorgen sein Aufgebot in Monnerich bekannt. Es handelt sich dabei um exakt den gleichen Kader, den er bereit für den ersten Doppeltermin nominiert hatte. “Sie haben das nicht schlecht gemacht, es gab also keinen Grund etwas zu ändern,” so der Coach.

Das Aufgebot:

Torhüter: Anthony Moris (Virton/B), Ralph Schon (Strassen), Tim Kips (Magedeburg/D)

Verteidigung: Laurent Jans (Metz/F), Maxime Chanot (NYCFC/USA), Chris Philipps (Legia Warschau/POL), Enes Mahmutovic (Yeovil Town/ENG), Kevin Malget (F91), Dirk Carlson (Grasshoppers Zürich/CH), Mathias Jänisch (Déifferdeng 03)

Mittelfeld: Lars Gerson (Norrköping/SWE), Christopher Martins (Troyes/F), Danel Sinani (F91), Olivier Thill (Ufa/RUS), Mario Mutsch (Niederkorn), Vincent Thill (Pau/F), Dan da Mota (RFCUL), Leandro Barreiro (Mainz/D), Florian Bohnert (Pirmasens/D)

Angriff: David Turpel (F91), Aurélien Joachim (Virton/B), Gerson Rodrigues (Sheriff Tiraspol/MOL), Maurice Deville (Waldhof Mannheim/D)