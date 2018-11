In Monnerich stellte Nationaltrainer Luc Holtz am Mittwochmorgen sein Aufgebot für den letzten ausstehenden Doppeltermin der Nations League vor. Am kommenden Donnerstag trifft die FLF-Auswahl im Stade Josy Barthel (20.45 Uhr) auf Weissrussland, bevor die Gruppenphase sonntags mit dem Auswärtsspiel in Moldawien endet.

Grössere Überraschungen blieben aus. Drei Spieler kehren ins Aufgebot zurück: Stefano Bensi (Fola), Aldin Skenderovic (Elversberg/D) und Tim Hall (Niederkorn). Nicht mehr berufen wurden der verletzte Kevin Malget (F91) und Gerson Rodrigues (Sheriff Tiraspol/MOL).

Das Aufgebot:

Torhüter: Anthony Moris (Virton/B), Ralph Schon (Strassen), Tim Kips (Magdeburg/D)

Verteidigung: Laurent Jans (Metz/F), Maxime Chanot (NYCFC/USA), Chris Philipps (Legia Warschau/POL), Enes Mahmutovic (Yeovil Town/ENG), Dirk Carlson (Grasshoppers Zürich/CH), Mathias Jänisch (Déifferdeng 03), Tim Hall (Niederkorn)

Mittelfeld: Lars Gerson (Norrköping/SWE), Christopher Martins (Troyes/F), Danel Sinani (F91), Olivier Thill (Ufa/RUS), Mario Mutsch (Niederkorn), Vincent Thill (Pau/F), Dan da Mota (RFCUL), Leandro Barreiro (Mainz/D), Florian Bohnert (Pirmasens/D), Aldin Skenderorvic (Elversberg/D)

Angriff: David Turpel (F91), Aurélien Joachim (Virton/B), Maurice Deville (Waldhof Mannheim/D), Stefano Bensi (Fola)