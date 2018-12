Vor einer Woche war die Aufregung in den sozialen Netzwerken gross: Der New York City FC hatte seinen Kader für die anstehende Saison in der Eastern Conference der amerikanischen MLS vorgestellt – nicht auf der Liste stand der Name des Luxemburger Verteidigers Maxime Chanot. Das hat sich am Samstag geändert.

Der Nationalspieler war mehrmals zum Spieler des Monats im “Big Apple” gewählt worden und bei den Fans sehr beliebt. Der Verein meldete am Samstag (Ortszeit), dass Chanot einen neuen, langfristigen, Vertrag unterschrieben habe. Um wie viele Jahre es sind handelt, geht nicht aus der Mitteilung hervor. Der 29-Jährige war im Juli 2016 zum NYCFC gewechselt und bestritt seither 43 Einsätze für den Klub aus der Bronx.