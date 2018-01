Kommt er oder kommt er nicht? Diese Frage beschäftigt Fußball- Luxemburg, wenn es um den Wechsel des ehemaligen französischen Nationalspielers Florent Malouda zum FC Déifferdeng 03 geht. Die Vertragsunterschrift scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Seit vergangenem Oktober trainiert Florent Malouda beim Fusionsverein aus dem Süden mit. Zunächst, so hieß es offiziell, um die Form zu halten. Der ehemalige französische Nationalspieler hat sich seit seiner Zeit beim FC Metz (Saison 2014/15) in Luxemburg niedergelassen und ist mittlerweile Besitzer eines Restaurants in der Hauptstadt. Der Wechsel des Mittelfeldspielers zum FC Déifferdeng 03 schien in trockenen Tüchern zu sein, bis Malouda in einem Interview mit der französischen Presseagentur AFP Ende Dezember 2017 behauptete, dass er noch nicht wisse, ob er seine Karriere fortsetzen wolle. Eine Priorität des 37-Jährigen ist derzeit auch seine Trainerausbildung. Wo er diese absolvieren wird, steht noch nicht fest.

“Die Chancen stehen sehr gut”

Weil der letztjährige Vizemeister Planungssicherheit wollte, wurde Malouda laut Tageblatt-Informationen ein Ultimatum gestellt. Bis vergangenen Freitag sollte der ehemalige Chelsea-Spieler entscheiden, ob er bei den Differdingern bleiben wolle. Dieses Ultimatum wurde vom Verein nicht bestätigt. Aber: Malouda war beim Montagstraining dabei und wird auch am Donnerstag am Testspiel gegen den französischen Verein Trémery teilnehmen.

“Die Chancen stehen sehr gut, dass Malouda eine Lizenz bei uns beantragen wird. Unterschrieben ist jedoch noch nichts”, sagte D03-Präsident Fabrizio Bei am Dienstag. Dass der Champions-League-Sieger und Vizeweltmeister in der Rückrunde der BGL Ligue das Differdinger Trikot tragen wird, daran bestehen seit gestern nur noch wenige Zweifel.