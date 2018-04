Der FC Liverpool und der FC Barcelona stehen nach dem Viertelfinal-Hinspiel bereits mit einem Bein im Halbfinale der Champions League.

Der FC Liverpool hat den souveränen englischen Tabellenführer Manchester City deklassiert und einen Riesenschritt in Richtung Halbfinale der Fußball-Champions-League gemacht. Die Reds setzten sich nach einer überragenden Leistung 3:0 (3:0) durch. Mohamed Salah (12. Minute), Alex Oxlade-Chamberlain (21.) und Sadio Mané (31.) erzielten im Viertelfinal-Hinspiel die Tore für die Reds. Man City enttäuschte und war in der Offensive harmlos.

Liverpool startete furios und spielte sich im ersten Durchgang in einen Rausch. Es waren gerade einmal zwölf Minuten gespielt, da scheiterte Roberto Firmino nach Pass von Salah zunächst an Ederson im City-Tor. Der Brasilianer spitzelte den Ball dann jedoch zu Salah zurück und der Toptorjäger der Premier League ließ die Reds-Fans jubeln.

Nur neun Minuten später legten die Gastgeber nach. Oxlade-Chamberlain hatte im zentralen offensiven Mittelfeld viel Platz, legte sich den Ball vor und drosch ihn dann aus knapp 25 Metern in die linke obere Ecke – ein Traumtor. Dann erzielte Mané das 3:0 noch per Kopf. Die Reds dominierten Guardiolas Spitzenteam in Hälfte eins mit beeindruckender Leichtigkeit.

In Barcelona profitierten die Gastgeber von zwei Eigentoren der Römer Daniele De Rossi (38. Minute) und Kostas Manolas (55.). Zudem trafen Gerard Piqué (59.) und Luis Suárez (87.) für die klar überlegenen Gastgeber.

Edin Dzeko (80.) erzielte das einzige Tor für die Gäste aus Italiens Hauptstadt. Am Dienstag treffen sich die Teams zu den Rückspielen in Rom und Manchester. Die Halbfinals finden am 24./25. April und 1./2. Mai statt. Das Finale steigt am 26. Mai in Kiew.

Im Überblick

Viertelfinal-Hinspiele:

Barcelona – AS Rom 4:1 (1:0)

Tore: 1:0 De Rossi (38., Eigentor), 2:0 Manolas (56., Eigentor), 3:0 Pique (59.), 3:1 Dzeko (80.), 4:1 Suarez (87.), Zuschauer: 90.106

Liverpool – Manchester City 3:0 (3:0)

Tore: 1:0 Salah (12.), 2:0 Oxlade-Chamberlain (20.), 3:0 Mane (31.), Zuschauer: 50.685

Bereits am Dienstag gespielt

Juventus – Real Madrid 0:3 (0:1)

Sevilla – Bayern München 1:2 (1:1)