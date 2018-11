Neun Meisterschaftsspiele, neun Tore: Der 24-jährige Toni Luisi hat einen Lauf. Der Trainer der Escher Jeunesse, Marc Thomé, sparte nach dem neunten Dreier in der BGL Ligue nicht mit Komplimenten.

“Wir wissen, dass er derzeit sehr gut drauf ist”, erklärte der Coach nach Spielschluss. Luisi war in der 35. Minuten (nach einer Vorlage von Pedro) der Siegtreffer gegen RFCU Lëtzebuerg im Spitzenspiel des 11. Spieltags gelungen. Es war bereits sein 13. Saisontor (vier im Pokal). Beim F91 letztes Jahr noch auf dem Abstellgleis, erlebt der Luxemburger in Esch seine Renaissance. Für Thomé steht fest: “Er läuft momentan über Wasser.”

Deshalb hatte der Trainer des Tabellenführers nach Spielschluss auch eine kleine Nachricht an den Nationaltrainer gerichtet. Luc Holtz hatte nämlich bei seiner Kaderpräsentation erklärt, Luisi aus einem ganz speziellen Grund nicht berücksichtigt zu haben: Seine Defensivarbeit. Thomé konterte am Samstag: “Wenn man heute gesehen hat, wie er verteidigt hat …” Laut dem Trainer der Jeunesse sei der sechsfache Nationalspieler auf dem besten Weg ein sehr erfolgreicher Spieler der laufenden Meisterschaft zu werden, und er zweifele auch nicht daran, dass der 24-Jährige auchwieder in die A-Mannschaft zurückfinden werde.

Dass Trainerfuchs Thomé jeden seiner Spieler aus dem Effeff kennt, zeigte auch seine Analyse über das Verbesserungspotenzial von Luisi: “Manchmal erlaubt er sich beim Training eine kleine Auszeit … Wenn er das noch abstellt … Aber er ist einer, der will, dass Jeunesse immer gewinnt. Und dafür macht er auf dem Rasen einfach alles.”

Der 11. Spieltag der BGL Ligue

Fola Esch – US Hostert 4:1

Déifferdeng 03 – RM Hamm B. 4:0

RFCUL – Jeunesse 0:1

UT Petingen – Niederkorn 1:5

Strassen – Rümelingen 4:1

Sonntag, 11. November, 15.00:

Düdelingen – Etzella

Sonntag, 11. November, 15.30:

Mondorf – Rosport