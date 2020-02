Am 4. August fängt die BGL-Ligue-Saison 2019/20 an. Drei Tage davor erscheint das Tageblatt-Sonderheft “Ustouss”. Bis zum Start stellen wir Ihnen an jedem Tag eine der 14 Mannschaften vor. Diesmal ist die Escher Jeunesse an der Reihe.

Nach der (inoffiziellen) Herbstmeisterschaft lief es nicht mehr rund. Sébastien Grandjean ersetzte Marc Thomé auf dem Trainerstuhl und lotste den Rekordmeister noch in die Top 3. Mit Nicolas Huysman soll nun ein erfahrener Profi-Coach für Konstanz und Kontinuität sorgen.

ZIELE

Für die Jeunesse heißt es, den Podiumsplatz zu bestätigen – am besten in einer anderen Reihenfolge. Ziel ist es laut Präsident Jean Cazzaro, besser abzuschließen als im letzten Jahr. Das Vereinsoberhaupt denkt dabei auch an den Pokal, wo (erneut) bereits im Achtelfinale Endstation war.

NEUZUGÄNGE UND ABGÄNGE

Bis auf Almir Klica und Lucas Fox haben alle F91-Leihspieler den Klub wieder verlassen. Vor allem Toni Luisi, Omar Natami und Joël Pedro hätten der Jeunesse noch wertvolle Dienste erweisen können. Aus den eigenen Reihen ist Ricky Delgado zum F91 gewechselt. Mit Adrien Portier verließ ein zweiter Innenverteidiger und zugleich ein Publikumliebling die „Grenz“.

Dagegen ist Rechtsverteidiger Clayton de Sousa nach fünf Saisons in Düdelingen wieder in seinem Stammverein angekommen. Der 31-Jährige soll neben Cédric Soares (Mondorf) eine Menge BGL-Ligue-Erfahrung in den Kader reinbringen. Halim Meddour und Mehmet Arslan durchliefen das „Centre de formation“ in Metz. Meddour gilt in der Innenverteidigung bereits als gesetzt. Arslan ist ein antrittsschneller, offensiver Mittelfeldspieler. Yannick Makota wurde – wie zuletzt auch Valentin Kouamé – auf Initiative von Huysman verpflichtet. Kouamé war davor bei Royal Francs Borains (B) auf der Sechserposition aktiv. Makota soll für die nötigen Tore sorgen. Im Sturm ist die Jeunesse aber relativ dünn besetzt. Es fehlt ein Brecher mit Abschlussqualitäten. Der 18-jährige Rick Brito (Wiltz) ist neu im Kader, ebenso Dany de Sousa, der die Jeunesse-Junioren als Kapitän zum Double führte.

UNSER TIPP

Greifen alle Rädchen ineinander, kann die Jeunesse ganz oben mitmischen.

3 Fragen an Trainer Nicolas Huysman

Sie sind seit ein paar Wochen im Amt. Es ging gleich los mit Europa League. Wie haben Sie die Kennenlernphase auf der “Grenz” erlebt?

Nicolas Huysman: “Eher gut und auch interessant, weil es nicht einfach war, die Spiele gegen Kostanay bestmöglich vorzubereiten. Die Zeit war knapp, wie hatten nur ein Testspiel in den Beinen. Es hat dennoch geklappt. Hugo (Cabouret) hat die Mannschaft physisch bestens vorbereitet. Jetzt gilt es, den Start in die Meisterschaft nicht aus den Augen zu verlieren.”

In den Europapokalspielen hielten sie an einem 5-3-2-System, mit in Ballbesitz weit aufrückenden Aussenverteidigern, fest. Wird die Jeunesse immer so spielen?

“Nicht unbedingt. Eine Vierer- Kette mit zwei Sechsern davor ist zum Beispiel auch möglich. Gegen Kostanay standen wir defensiv solide und kompakt. Leider fehlt uns ein Knipser. Wir werden sehen, wie sich die offensive Animation in den nächsten Partien entwickelt.”

Sie haben die Transfers von Yannick Makota und Valentin Kouamé durchgeboxt. Warum?

“Ich kenne die Beiden seit meiner Zeit bei Francs-Borains. Yannick wird seine Tore für Jeunesse schiessen. Valentin ist ein feiner Techniker, der den Rhythmus bestimmt. Ich kenne seine Leader-Qualitäten. Er ist aber nach drei Monaten ohne Spielpraxis noch nicht wieder bei seiner Bestform angelangt.”

Marc Karier

So könnte Jeunesse spielen:

Der Kader:

Tor: Lucas Fox, Luca Ivesic, Kevin Sommer

Verteidigung: Rick Brito, Clayton de Sousa, Alessandro Fiorani, Emmanuel Lapierre, Halim Meddour, David Mendes, Brandon Soares, Johannes Steinbach

Mittelfeld: Mehmet Arslan, Andrea Deidda, Dany de Sousa, Luca Duriatti, Valentin Kouamé, Arsène Menessou, Cédric Soares, David Soares, Milos Todorovic

Angriff: Almir Klica, Frederick Kyereh, Yannick Makota

Neuzugänge: Brito (Wiltz), C. Soares (Mondorf), Makota (Pobeda Prilep/MKD), Arslan (FC Metz B/F), De Sousa (F91), Meddour (Amnéville/F), Kouamé (Francs Borains/B)

Abgänge: Ricky Delgado, Omar Natami, Antonio Luisi (alle F91), Christophe Araujo, Miguel Rosas (beide US Esch), Hakim Menaï, Omar Er Rafik, Joël Pedro (alle Hesperingen), Momar N’Diaye (Rodange), Alison Martins (Etzella), Adrien Portier (Lorentzweiler)